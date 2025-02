Per evitare code, ora si potrà prenotare online il rinnovo del permesso di soggiorno

TORINO – A partire dal 5 febbraio, i cittadini stranieri che necessitano di un permesso di soggiorno non postalizzato possono utilizzare il nuovo portale “Prenotafacile” della Polizia di Stato.

Il sistema, introdotto dopo le polemiche sulle lunghe attese agli sportelli di corso Verona, consente di fissare un appuntamento specificando sede, data e orario.

Sul sito della Questura di Torino è disponibile un volantino informativo in più lingue.

Il portale permette di prenotare diverse tipologie di permesso, tra cui conversioni per motivi di lavoro, richieste di protezione speciale, titoli per cure mediche, gravidanza o assistenza minori, oltre ai documenti per cittadini britannici e loro familiari a seguito della Brexit.

Contestualmente, dal 10 febbraio cambiano gli orari degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione.

In via Tommaso Dorè, aperta dal lunedì al venerdì (8.30-17.30), si gestiscono le domande inviate via posta, mentre il martedì e il giovedì pomeriggio sono dedicati alle richieste per famiglia, minori e vacanza-lavoro.

In corso Verona, dal lunedì al giovedì (8.30-13.30), si trattano le istanze relative all’asilo politico e ai titoli di viaggio, mentre tutte le mattine fino al venerdì si forniscono informazioni all’utenza.

Lo sportello di via Botticelli, invece, si occuperà della consegna dei permessi di soggiorno e dei documenti di viaggio dal lunedì al venerdì, con orario 8.30-13.30.

