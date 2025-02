Aperta la ricerca di nuovi conducenti di linea GTT: i requisiti richiesti e come candidarsi

TORINO – GTT fa sapere di essere alla ricerca di nuovi conducenti di linea da inserire nel proprio organico.

Per coloro che vorranno candidarsi, è previsto l’inserimento in un percorso formativo gratuito di abilitazione alla guida per ottenere le patenti e i necessari titoli abilitativi. Il corso si svolgerà a Torino ed è da considerarsi parte integrante del processo di selezione.

I requisiti richiesti sono:

essere in possesso della patente di guida B

essere in possesso di diploma

avere un’età compresa tra i 24 e i 42 anni

è previsto un percorso volto a trasferire conoscenze e competenze propedeutiche allo svolgimento della mansione

motivazione al ruolo

Si propone un primo inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di successiva stabilizzazione (condizione: conseguimento patenti, titoli e addestramento propedeutico alla missione).

Si richiede disponibilità al lavoro full-time su turni dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a rotazione.

Per maggiori informazioni e inviare la propria candidatura cliccare qui

