Torino, irregolarità e molestie sessuali alle studentesse: patteggiamento per Giancarlo Di Vella

TORINO – Era chiamato a rispondere di episodi di violenza sessuale, molestie, stalking e ipotesi di atti persecutori nei confronti di un gruppo di specializzandi con accuse di falso ideologico intorno alle attività documentate per ottenere dal Ministero l’accredito della scuola, il professor Giancarlo Di Vella, ex direttore della scuola di specializzazione di medicina legale della Città della salute di Torino.

Oggi in tribunale a Torino si è arrivati al patteggiamento al termine di un procedimento per irregolarità amministrative e per comportamenti molesti verso alcune studentesse: la pena patteggiata da Di Vella è un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione con la sospensione condizionale.

“Pur avendo i soliti argomenti a sua difesa – è la dichiarazione degli avvocati Marino Careglio e Michele Laforgia riportata da Ansa – il professor Di Vella ha optato per il patteggiamento allo scopo di porre fine una vicenda giudiziaria dolorosa per sé, per i propri familiari e per tutte le parti coinvolte. Ci auguriamo che la sentenza di oggi, riconoscendo comunque la tenuità dei fatti, chiuda questa difficile parentesi e consenta di ritornare alla normalità”.

