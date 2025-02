Influencer scala la cupola di San Gaudenzio a Novara e si riprende: denunciato

NOVARA – Un’azione spericolata si trasforma in una denuncia.

La Polizia di Stato di Novara ha individuato e denunciato l’influencer “DEDELATE” dopo che, il 29 gennaio, aveva scalato la Cupola di San Gaudenzio, riprendendo l’impresa e pubblicandola sul suo profilo Instagram.

View this post on Instagram A post shared by dede (@dedelate)

Gli agenti, grazie al monitoraggio della rete e alla visione dei video condivisi dal giovane, sono riusciti a risalire rapidamente alla sua identità. Già noto nel mondo dell’urban climbing per le sue incursioni in diverse città, il ragazzo è stato identificato come un diciottenne residente nella provincia di Sondrio.

Le telecamere di sorveglianza della Basilica, esaminate dalla polizia scientifica, hanno confermato la sua presenza sulla struttura. Inoltre, si è accertato che, per raggiungere la cima della cupola, il giovane aveva forzato alcuni lucchetti di sicurezza, causando danni.

A seguito della denuncia presentata dal Comune di Novara, la Polizia di Stato ha avviato un’indagine nei suoi confronti per danneggiamento aggravato e invasione di edifici. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto gli indumenti utilizzati per la scalata e un cellulare contenente video e foto di altre imprese simili.

Come ulteriore provvedimento, il Questore della provincia di Novara ha emesso nei confronti del giovane un foglio di via, vietandogli il ritorno nel comune di Novara.

