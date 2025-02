Vavassori e Bolelli vincono la finale di doppio agli ATP500 di Rotterdam

ROTTERDAM – Da come era cominciato il primo set sembrava una partita in discesa per Andrea Vavassori e Simone Bolelli nella finale del doppio degli ATP500 di Rotterdam: in 28 minuti la coppia italiana era riuscita a portare a casa il set con un 6-2 semplice. Però Jan Zieliński e Sander Gillé, la coppia polacca belga, ha tirato fuori la grinta e al nono game del secondo set ha breakkato il doppio italiano vincendo il set per 6 a 4.

Il super tie break parte equilibrato con un 2 a 2, ma poi arriva un mini break che porta Vavassori e Bolelli in vantaggio. Gli italiani mantengono e aumentano il vantaggio. Con tre championship point a disposizione chiudono la partita con il 10-6.

Secondo titolo dell’anno per Vavassori e Bolelli che a inizio 2025 avevano già vinto l’ATP 250 degli Adelaide International contro Kevin Krawietz and Tim Pütz.

