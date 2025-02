Il regalo di San Valentino? L’adozione a distanza di un animale sfortunato

PIEMONTE – San Valentino è la festa dell’amore, e quale modo migliore di celebrarlo se non con un gesto di solidarietà che può davvero fare la differenza? LNDC Animal Protection lancia anche quest’anno la sua campagna per invitare gli innamorati a regalare un’adozione a distanza a uno dei tanti cani anziani, malati o disabili che vivono nei rifugi e che difficilmente troveranno una casa. Un dono che tocca il cuore e offre una speranza concreta a questi animali, garantendo loro cure, cibo e il calore di una cuccia.

Chi sceglie di aderire riceverà un certificato di adozione, corredato da un messaggio personalizzato per la persona amata, insieme a foto e aggiornamenti sull’animale adottato. Un modo per creare un legame speciale tra chi dona e chi riceve, ma soprattutto tra chi ha bisogno e chi può aiutarlo.

Le storie di Curvy, Circe e Stelvio

Testimonial della campagna sono tre animali che hanno conosciuto la sofferenza, ma che grazie a LNDC Animal Protection hanno ritrovato la serenità.

🔸 Curvy, cagnolona salvata in aperta campagna accanto ai corpi senza vita dei suoi cuccioli. Da scheletrica e impaurita è diventata una dolce amante del cibo e delle coccole, vivendo al sicuro tra volontari e compagni di rifugio.

🔸 Circe, trovata in fin di vita e incinta, ha perso i suoi cuccioli ma è riuscita a sopravvivere grazie alle cure dell’associazione. Oggi, nonostante gli acciacchi, regala amore incondizionato a chiunque le stia accanto.

🔸 Stelvio, un tempo sfruttato fino allo sfinimento per trainare le botticelle romane, ora vive libero nel santuario, galoppando felice dopo anni di prigionia e lavoro forzato.

Un aiuto concreto per gli animali più fragili

LNDC Animal Protection opera in 17 regioni, gestendo 67 rifugi in tutta Italia. L’adozione a distanza consente di garantire a questi animali cibo curativo, farmaci salvavita, controlli veterinari e interventi chirurgici.

In Piemonte le sedi sono a Casale Monferrato (AL), Bibiana (TO), Ivrea (TO), Vercelli (VC).

“Anche chi non può adottare un cane portandolo a casa può fare un gesto d’amore altrettanto concreto” spiega Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection. “Con l’adozione a distanza si dona una vita migliore a un animale bisognoso”.

Per maggiori informazioni e per aderire alla campagna: www.lndcanimalprotection.org.

