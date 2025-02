Torino: Meet&Greet con Bellafaccia, lo YouTuber di Minecraft incontra i fan

TORINO – Il 23 febbraio Torino ospiterà un atteso Meet&Greet con Bellafaccia, uno degli YouTuber più seguiti in Italia, noto per i suoi contenuti dedicati a Minecraft e per il suo stile coinvolgente. L’evento si terrà nella piazza del Torino Outlet Village con due sessioni, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con accesso su prenotazione.

Un’occasione imperdibile per incontrare Bellafaccia, scattare foto, ricevere autografi e trascorrere una giornata di divertimento con uno degli Youtuber più seguiti in Italia, conosciuto per i suoi contenuti su Minecraft e per il suo inconfondibile accento romagnolo. Con oltre 1 milione di iscritti, Bellafaccia è riuscito a conquistare un vasto pubblico grazie al suo stile originale, che mescola comicità, creatività e intrattenimento. Autore di quattro libri per bambini, Bellafaccia è un volto noto anche negli eventi dal vivo, dove coinvolge con il suo entusiasmo sia i più giovani che le loro famiglie.

Durante la giornata, i più piccoli potranno divertirsi in un’area dedicata con attività creative e spazi pensati per loro, rendendo l’incontro un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese