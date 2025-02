Torino assolda i geologi per la prevenzione del rischio geologico e migliorare la gestione delle emergenze

TORINO – Il Comune di Torino e l’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte avviano una collaborazione per rafforzare la prevenzione del rischio geologico e migliorare la gestione delle emergenze nell’ambito della Protezione Civile.

Su proposta dell’assessore Francesco Tresso, la Giunta comunale ha approvato oggi una convenzione quadro tra i due enti della durata di tre anni. L’accordo ha l’obiettivo di fornire alla cittadinanza strumenti utili per comprendere il contesto geologico, geomorfologico e idrologico in cui vive o lavora. Una maggiore consapevolezza di questi aspetti permette infatti di adottare scelte e comportamenti più sicuri, riducendo l’esposizione ai potenziali rischi naturali presenti in un territorio complesso come quello torinese, che comprende una vasta area collinare e una pianura attraversata da quattro fiumi, in un contesto di eventi climatici estremi sempre più frequenti.

Il tema dei cambiamenti climatici è centrale anche nel vigente Piano di Protezione Civile, che attribuisce grande importanza alla comunicazione preventiva dei rischi naturali. Informare la popolazione è essenziale per migliorare la conoscenza del territorio, riconoscere i segnali di allerta e adottare i comportamenti corretti di autoprotezione in caso di emergenza. La convenzione punta inoltre a valorizzare l’approccio tecnico-scientifico nella pianificazione territoriale, in linea con gli indirizzi del Piano di Resilienza Climatica e del Piano di Protezione Civile della Città di Torino.

Tale collaborazione assume particolare rilievo nell’ambito della revisione del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), strumento fondamentale di pianificazione territoriale e di prevenzione dei rischi. Per sensibilizzare la cittadinanza su questi temi, saranno organizzati eventi informativi, campagne di divulgazione itineranti con dimostrazioni pratiche sul territorio e tavoli di lavoro dedicati. Questi ultimi coinvolgeranno esperti e istituzioni per integrare gli aspetti progettuali, urbanistici e normativi legati al territorio e alla riduzione del rischio geologico.

