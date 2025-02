Zoom Torino festeggia San Valentino con Haiku, Suki, e il piccolo Tashi

CUMIANA – Al Bioparco Zoom Torino il San Valentino di quest’anno ha avuto un protagonista speciale: Tashi, il cucciolo di panda rosso nato dalla coppia Haiku e Suki, che per la prima volta ha lasciato la tana per esplorare il mondo esterno.

Il piccolo, curioso e pieno di energia, ha iniziato a seguire la madre in ogni suo spostamento, imparando le tecniche di arrampicata fondamentali per la sua specie.

Nonostante l’impegno richiesto dalla crescita del cucciolo, il legame tra Haiku e Suki resta saldo, e i due trovano ancora il tempo per condividere momenti insieme, tra pasti comuni e sonnellini sui rami.

La nascita di Tashi rappresenta un evento significativo non solo per il parco ma anche per la conservazione della specie. Negli ultimi vent’anni la popolazione di panda rosso in natura è diminuita del 50% a causa della deforestazione e della frammentazione delle foreste temperate himalayane, che riducono l’accesso al bambù, loro principale fonte di nutrimento.

Per celebrare la giornata dedicata all’amore, i keeper del bioparco hanno preparato un arricchimento speciale: cuori rossi decorati con foglie di bambù e frutta, appesi ai rami degli alberi per stimolare i comportamenti naturali degli animali e rendere il San Valentino un’occasione unica anche nel regno animale.

Nonostante la loro classificazione come carnivori, i panda rossi hanno una dieta prevalentemente vegetariana, basata quasi esclusivamente su bambù e frutta. Per nutrirsi utilizzano il ‘falso pollice’, un’estensione dell’osso del polso che consente loro di afferrare il cibo con facilità.

Gli arricchimenti pensati per loro hanno un duplice scopo: oltre a garantire stimoli che replicano l’ambiente naturale, migliorano il benessere fisico e mentale degli esemplari, contribuendo alla loro salute e al mantenimento delle loro abitudini naturali.

La storia di Tashi e della sua famiglia diventa così un simbolo di speranza e di impegno nella tutela di una specie minacciata, con un San Valentino all’insegna della natura e della conservazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese