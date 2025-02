Piazza Santa Giulia a Torino diventa Piazza Patrizio Spasiano, morto sul lavoro

TORINO – Il 13 febbraio 2025, diverse città italiane hanno visto le loro strade e piazze simbolicamente rinominate in memoria di Patrizio Spasiano, un giovane di 19 anni deceduto sul lavoro a causa di una fuga di ammoniaca il 10 gennaio.

A Napoli, Padova e Torino, gli studenti dei Collettivi Autorganizzati Universitari (CAU) hanno affisso targhe commemorative e striscioni per onorare la sua memoria e richiedere giustizia.

A Torino, in particolare, piazza Santa Giulia è stata dedicata a Patrizio Spasiano, con uno striscione esposto davanti alla Mole Antonelliana recante la scritta:

“Silenzio = complicità. Istituzioni complici di chi uccide sui posti di lavoro. Verità e giustizia per Patrizio Spasiano”.

Gli studenti hanno espresso il loro disappunto per il silenzio delle istituzioni riguardo alla tragica scomparsa di Patrizio, sottolineando la mancanza di attenzione verso i giovani lavoratori sfruttati.

Gli studenti chiedono verità e giustizia per lui e per tutti i giovani che si sacrificano per costruire il proprio futuro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese