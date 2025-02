I soldi del due per mille in Piemonte: ecco i partiti più scelti dai contribuenti

TORINO – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i dati relativi a quanti soldi hanno ricevuto i partiti politici italiani dal due per mille. Il due per mille è una quota che ciascun contribuente può decidere di assegnare a uno dei 29 partiti iscritti a questo elenco (pagina 175); questa quota rappresenta lo 0,2% del proprio Irpef, ovvero la tassa che lo Stato impone sul reddito delle persone.

La classifica

In Piemonte il 5,4% dei contribuenti ha scelto di donare il proprio due per mille a un partito. Ci sono state 172 mila scelte su 3,2 milioni di contribuenti piemontesi. Così come in tutta Italia, il Partito Democratico è stato il più scelto dai cittadini, con quasi 53 mila scelte. Segue Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale con 30,4 mila, il Movimento 5 Stelle con 19,8 mila, Europa Verde-Verdi con 12,3 mila, Sinistra Italiana con 11,4 mila, la Lega per Salvini Premier con 8,2, Più Europa con 6,9 mila, Azione con 4,7 mila, Italia Viva con 4,1 mila e Forza Italia con 3,7 mila.

Sempre secondo i dati del Ministero, a livello nazionale i primi tre partiti che hanno ottenuto più soldi sono il PD con 10,29 milioni di euro, Fratelli d’Italia con 5,6 milioni e il Movimento 5 Stelle con 2,7 milioni.

Benchè si possa fare una stima, non è possibile conoscere quanti soldi sono stati donati solo in Piemonte, perchè non si conosce il valore esatto di una singola donazione piemontese, ma solo il valore medio di quella nazionale.

Differenze % tra le donazioni in Italia e in Piemonte

Vediamo se ci sono delle significative differenze, in proporzione, tra le donazioni effettuate in Piemonte e quelle in Italia per i principali partiti.

In Piemonte, il 30,7% dei donatori di 2×1000 ha scelto il Pd ed è un dato in linea con le percentuali nazionali, dove emerge un 30,6% sul totale delle scelte.

Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale nella nostra regione è stato scelto dal 17,65% del totale; la percentuale sulle scelte a livello nazionale è poco più alta, pari al 18,62%.

Il Movimento 5 Stelle in Piemonte è stato scelto dal 11,48% dei donatori. Anche in questo caso la percentuale nazionale è praticamente uguale: 11,65% sul totale delle scelte.

Un dato interessante è relativo a Più Europa: in Piemonte ha ricevuto il 4% delle donazioni totali, mentre a livello nazionale solo il 2,7%.

Anche per Sinistra Italiana il Piemonte è stato un buon bacino di donazioni, facendo la proporzione: in regione ha ottenuto il 6,6% delle donazioni, a livello nazionale il 5,4%.

Riassumendo, in Piemonte in termini percentuali ci sono state più donazioni rispetto al livello nazionale a Più Europa, Sinistra Italiana e Verdi; più 0.4 punti percentuali anche per la Lega.

Ci sono state meno donazioni a Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese