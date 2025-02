Sanità in Piemonte, slitta a giugno il completamento del piano assunzioni

TORINO – Il piano per l’incremento di 2.000 unità nel personale sanitario piemontese subisce un nuovo rinvio. La Regione ha posticipato il termine, inizialmente previsto per fine marzo, a giugno 2025. Il dato è emerso in occasione dell’aggiornamento dell’Osservatorio sul personale sanitario, che ha fornito le cifre aggiornate a dicembre 2024.

Secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione, Alberto Cirio, negli ultimi mesi sono state assunte 1.455 persone, di cui 342 medici e 1.113 operatori del comparto sanitario. Pur riconoscendo che l’obiettivo non è ancora stato raggiunto, Cirio si è detto fiducioso nel completare il piano entro la metà dell’anno. Ha inoltre sottolineato come il Piemonte abbia destinato risorse significative al personale sanitario, aumentando la spesa del 4,5% rispetto alla media nazionale del 3,2%, con un investimento di 2,4 miliardi di euro nel 2024.

Un nodo cruciale resta la carenza di infermieri. Su 1.500 nuove assunzioni previste per questa categoria, ne sono state effettivamente effettuate 1.113, lasciando scoperti oltre 350 posti. Secondo il sindacato Nursind, il problema è aggravato dal crescente numero di pensionamenti e dalle difficoltà nel reperire nuovi professionisti sul mercato.

Per affrontare la questione, la Regione sta preparando nuove iniziative. Azienda Zero sta concludendo una graduatoria per un concorso da 60 infermieri e ha già programmato un nuovo bando ad aprile, rivolto ai neolaureati. Inoltre, è stata proposta l’istituzione di un focus regionale specifico sulla carenza di infermieri, con l’obiettivo di trovare strategie efficaci per attrarre e trattenere personale.

Il monitoraggio delle assunzioni proseguirà nelle prossime settimane per individuare le cause delle mancate coperture e valutare nuove soluzioni. La Regione dovrà ora accelerare per garantire il potenziamento della sanità entro i tempi previsti.

