Una pelliccia di leopardo trovata in vendita in un negozio di antiquariato di Biella

BIELLA – In negozio di antiquariato di Biella sono state trovate in vendita statuine in avorio, una pelliccia di leopardo e un giubbotto con inserti di pelliccia di leopardo.

La merce, che erapriva della documentazione Cites (la convenzione sul commercio delle specie in via di estinzione), è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale di Biella.

I militari hanno denunciato i proprietari dei beni e degli indumenti e il titolare del negozio.

