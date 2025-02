Professore di Liceo di Torino condannato ad un anno di carcere per violenze e molestie nei confronti di 8 allieve

TORINO – In primo grado tutti gli episodi di cui era accusato erano stati ritenuti molestie, ora, in appello, alcuni di questi sono stati considerati violenza sessuale e la pena è diventata di un anno (sospesa con la condizionale) con interdizione dai pubblici uffici.

L’imputato ritenuto colpevole è un professore di 55 anni di un liceo di Torino, accusato di una serie di episodi di molestie e violenze sessuali nei confronti di 8 studentesse, tutte tra i 17 e i 18 anni al momento dei fatti, nel 2021. Frasi che non lasciavano nulla al caso, sfioramenti e perfino una matita a simulare un rapporto sessuale posizionata contro il sedere di una delle ragazze.

La difesa del professore ha puntato sul fatto che i suoi atteggiamenti equivoci e le sue frasi violente e molto sessualizzate volevano essere un modo per invitare le ragazza a non presentarsi vestite in modo discinto a scuola.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese