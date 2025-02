Razzismo in una partita di calcio U14 tra Ponderano e Saint Vincent: multa di 300 euro alla società biellese che però nega tutto

BIELLA – Il giudice sportivo ha stabilito che la società di calcio del biellese, Ponderano calcio, deve pagare 300 euro perchè alcuni giorni sugli spalti si sono sentiti insulti razzisti. Tutto è successo domenica scorsa nel campionato provinciale: il Ponterano ha ospitato il Saint Vincent/Chatillon. Durante il match sugli spalti qualcuno ha insultato in modo razzista un giocatore avversario ed è stato sentito; il Saint Vincent ha fatto notare l’accaduto all’arbitro.

Il Ponderano tuttavia nega tutto e sostiene di non aver sentito niente. Ha anche diramato una nota con cui annuncia il ricorso:

a seguito di una nostra accurata verifica non è emerso alcun responsabile tra il pubblico, secondo noi la situazione necessita di una verifica ancor più ora che si parla di ripetuto comportamento e per questo ci rivolgeremo al Secondo Grado di Giustizia Sportiva che provvederà a svolgere le relative indagini. Visto l’enorme danno subito anche a livello di immagine con la diffusione intempestiva su stampa Nazionale e Social vari, ringraziamo gli organi di informazione che contattandoci hanno dato modo di sentire la nostra versione e ci riserviamo di adire a vie legali per tutelare l’immagine societaria