Brutta sconfitta per il Torino contro il Bologna: decide al 90′ l’autogol di Biraghi

BOLOGNA – Una partita davvero combattuta quella appena finita allo stadio Dall’Ara di Bologna. Non sono mancati i gol e le occasioni da entrambe le parti.

Partono bene i padroni di casa che al 20′ segnano con Ndoye che brucia in velocità Coco e poi batte Milinkovic-Savic in uscita. Risponde al 38′ Vlasic su assist di Maripan, che riporta il Toro sull’1 a 1.

Al 65′ arriva il gol pazzesco di Elmas che nell’area del Bologna supera un difensore facendogli un tunnel e poi con uno scavetto batte Skorupski. Granata temporaneamente in vantaggio. Al 70′ però Fabbri concede un rigore per fallo di Casadei su Pobega e Ndoye sigla la doppietta dal dischetto.

Sarebbe bastato ad entrambe il pareggio per continuare con le strisce di imbattibilità, ma al 90′ sul tiro di Castro Biraghi devia con il piede e la insacca nella propria rete. Bologna batte Torino 3 a 2 e conferma il suo ottimo settimo posto in classifica. I granata fermi a 28 punti sono temporaneamente all’undicesimo posto in serie A.

