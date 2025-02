Per la prima volta nella storia Intesa Sanpaolo vale in Borsa 81 miliardi di euro

MILANO – Giornata importante per Intesa Sanpaolo che firma il suo record storico: chiude a Piazza Affari in netto rialzo (+1,88% a 4,553 euro) superando per la prima volta nella sua storia gli 80 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato e attestandosi a 81.060 miliardi euro.

Nel corso della presentazione del piano strategico 2025/2028 della Fondazione Compagnia di San Paolo, il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha espresso piena soddisfazione.

“Abbiamo superato gli 80 miliardi del suo valore di Borsa e questo mi rende molto orgoglioso” ha affermato.

Un successo enorme che, riporta Ansa, “abbiamo raggiunto grazie a 100 mila persone che lavorano nella nostra Banca ma soprattutto grazie ad azionisti stabili che garantiscono serenità al management della Banca e su cui c’è piena condivisione di valori e di raggiungimenti di obiettivi comuni”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese