Filippo Ganna vince in Portogallo dopo che il gruppo aveva sbagliato strada. La giuria annulla la gara

ALGARVE – Filippo Ganna non ha bisogno di aiuti per riuscire a vincere le corse ciclistiche, dato che è da tempo uno dei migliori corridori su due ruote al mondo. Ma questa volta ha vinto in una maniera per lo meno surreale.

La prima tappa della Volta ao Algarve in Portogallo, da Portimão a Lagos per 192.2 km, si è conclusa in modo farsesco per un clamoroso errore di percorso che ha coinvolto gran parte del gruppo.

Negli ultimi chilometri, mentre le squadre stavano lanciando la volata un importante gruppo di corridori ha imboccato strada sbagliata seguendo la deviazione delle ammiraglie su un rettilineo parallelo a quello di arrivo

Filippo Ganna invece è stato attento al percorso corretto e ha potuto così tagliare il traguardo in solitaria.

La Giuria della corsa ha però deciso di annullare la vittoria di Pippo Ganna e tutta la tappa dopo l’incredibile errore.

L’arrivo dello corsa

L’intervista di Pippo Ganna a fine gara

