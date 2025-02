Alessandria si mobilita per la pace con la manifestazione “Stand with Ukraine”

TORINO – Oggi, nella centrale piazzetta della Lega ad Alessandria, si è svolta una significativa manifestazione di solidarietà con il popolo ucraino, intitolata “Stand with Ukraine“. Questo evento segna il terzo anniversario dell’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia e ha rappresentato un momento di memoria, riflessione e impegno “per la pace e la libertà in Europa“.

Promossa dall’Associazione Ucraina Gromada, l’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, attivisti e rappresentanti delle istituzioni. Durante l’evento, il presidente della Cisl Anteas, Luciano Cartolano, ha sottolineato l’importanza del sostegno internazionale, ricordando le diverse missioni svolte in Ucraina per portare aiuto e solidarietà.

La manifestazione ha incluso anche un momento di preghiera per commemorare le vittime del conflitto, guidata da don Ivo Piccinini, parroco della chiesa della Santissima Annunziata, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la comunità ucraina di Alessandria. Per continuare a sostenere questa causa, è stato annunciato un concerto di beneficenza, “Voce della speranza“, che si terrà domenica 2 marzo nella stessa chiesa, con la partecipazione della talentuosa cantante lirica ucraina Olga Dyadiv, originaria di Kherson.

