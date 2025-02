Donna di Bussoleno cade col parapendio in un bosco a Prascorsano

CANAVESE – Oggi, una donna di 33 anni, originaria di Bussoleno, ha avuto un incidente mentre volava con il suo parapendio. Intorno alle 14:30, il velivolo ha subito un’improvvisa caduta, schiantandosi in un bosco nei pressi di Prascorsano.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso, che, allertati tempestivamente, si sono alzati in volo per individuare e soccorrere la donna. Grazie alla loro prontezza, è stato possibile raggiungere rapidamente il luogo dell’incidente e recuperare la pilota. La donna ha riportato fratture e ferite alle gambe, ma le sue condizioni generali non destano particolare preoccupazione.

Dopo i primi soccorsi, è stata disposta l’elitrasportazione della 33enne all’ospedale Cto di Torino per ulteriori accertamenti e cure. Per garantire un intervento efficace e sicuro, il rally Ronde del Canavese, che si svolgeva nelle vicinanze, è stato sospeso temporaneamente.

