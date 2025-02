Rubano una carta di debito e prelevano 1000 euro al bancomat davanti agli occhi dei carabinieri

ALESSANDRIA – Due donne sono state arrestate ad Alessandria per furto aggravato. Sono stati i carabinieri che erano di pattuglia con un’auto civetta ad accorgersi della coppia che prelevava denaro da uno sportello bancomat cercado di occultare i propri volti rispetto alla telecamera di sorveglianza. Quando le due donne si sono avvicinate ad un’auto in sosta che le aspettava i carabinieri si sono presentati ma l’autista è immediatamente fuggito lasciando le due donne sul posto.

I carabinieri a quel punto si sono fatti consegnare il denaro prelevato, 1000 euro, lo scontrino, la carta di debito utilizzata ed un biglietto sul quale era segnato il codice per prelevare. Gli accertamenti presso la banca hanno confermato che il bancomat non apparteneva a nessuna delle due donne e che la titolare era una 82enne che, proprio in quel momento, si trovava in un altro ufficio dell’istituto di credito per il blocco della carta.

Il furto della carta

La carta le era stata sottratta dalle due malfattrici una manciata di minuti prima. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: una delle due distrae la vittima chiedendole informazioni mentre l’altra la deruba della borsetta poggiata sul sedile dell’autovettura per caricare le sporte della spesa nel bagagliaio. Il tutto a poco più di cento metri di distanza dalla banca, sul piazzale di un supermercato.

Una delle malviventi, 35enne, già denunciata per un precedente analogo furto, risulta colpita da un provvedimento di espulsione dallo Stato a cui non ha ottemperato. La complice è una 42enne. Sono pendolari del crimine, provenienti dal milanese, dove domiciliano sebbene non residenti e peraltro prive di documenti di identità.

Per entrambe è scattato l’arresto per concorso in furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il trattenimento in camera di sicurezza.

