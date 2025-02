Tre colossi dell’housing universitario ottengono 12,4 milioni di soldi pubblici per realizzare nuovi campus a Torino e Grugliasco

TORINO – Tre aziende multimilionarie si sono aggiudicate in tutto 12,4 milioni di euro che il Ministero ha messo a disposizione per la creazione di nuovi campus universitari a Torino.

Il Ministero dell’Universita e della Ricerca (MUR) ha destinato al capoluogo e a Grugliasco una serie di fondi per la realizzazione di nuovi studentati, che prevedono la creazione di 623 nuovi posti letto. Ad aggiudicarsi i soldi sono stati Unitalia 2011 per lo studentato di Grugliasco nella Strada della Pronda; Campus X per lo studentato di Torino in Corso regina Margherita e M.L. Immobiliare per lo studentato del capoluogo piemontese in via Rovigo.

L’investimento si inserisce nell’ambito del piano di attuazione della riforma sull’housing universitario, finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con una dotazione complessiva di 1,2 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di incrementare la disponibilitaÌÌ di alloggi per gli studenti.

Chi sono le aziende vincitrici?

Su Unitalia 2011, non si trovano molte informazioni. Si sa solo che ha la sede in via Bligny 5 a Torino e nel 2023 ha un fatturato di oltre 8 milioni di euro. Nonostante questo ha 0 dipendenti.

Campus X è uno dei colossi dell’housing universitario in Italia. Nel 2023 ha fatturato 19,3 milioni; a Torino gestisce due altri campus privati: in corso Regina e in via Belfiore. Fa pagare dai 500 ai 770 euro a stanza.

Su M.L. Immobiliare ha sede a Milano e ha un fatturato di 341 mila euro; anche in questo caso all’Ufficio camerale risultano 0 dipendenti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese