Nelle sedi dell’Università del Piemonte orientale assorbenti gratuiti, ma solo per “situazioni emergenziali” e per 6 mesi

VERCELLI – Per sei mesi nelle diverse sedi dell’Università del Piemonte Orientale saranno disponibili dei distributori gratuiti di assorbenti. Lo ha annunciato l’ateneo piemontese nei giorni scorsi, scrivendo che si tratta di una sperimentazione temporanea, “finalizzato a valutare l’utilizzo responsabile del servizio destinato a un uso limitato a situazioni emergenziali da parte dell’utenza”. In pratica, l’oggetto della valutazione non sarà la soddisfazione del servizio da parte della popolazione studentesca, ma quanto poco verrà utilizzato.

Le sedi in cui saranno presenti i distributori “tampon box”: a Vercelli presso il Complesso Universitario San Giuseppe (Piazza S. Eusebio 5), a Novara presso il Campus Universitario Perrone (Via Perrone 18, ala nuova del Campus) e presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Largo Donegani 2), ad Alessandria presso Palazzo Borsalino (Via Cavour 84) e presso il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (Viale Teresa Michel 11).

Il servizio sarà coordinato dal Green & Inclusion Office dell’Università, afferente alla Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio di Ateneo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese