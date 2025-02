Asti, 17enne arrestato per detenzione e spaccio: in casa oltre 2 kg di droga

ASTI – La Squadra Mobile di Asti, nell’ambito dei controlli per contrastare il traffico di droga in città, ha intensificato le attività di prevenzione e repressione, concentrandosi in particolare sul “Parco della Resistenza” e sui giardini di Piazza Roma, luoghi molto frequentati dai giovani, anche minorenni.

Durante un’indagine, gli agenti hanno individuato un ragazzo di 17 anni, sospettato di spacciare sostanze stupefacenti. La Procura per i Minorenni di Piemonte e Valle d’Aosta, sulla base degli elementi raccolti, ha disposto una perquisizione nella sua abitazione.

Nel corso del controllo, la polizia ha sequestrato un’ingente quantità di droga: oltre 1,2 kg di hashish, quasi 300 g di marijuana, più di 600 g di resina di marijuana suddivisa in vasetti, 24 sigarette elettroniche con liquido a base di resina di marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento e il taglio, tra cui un bilancino di precisione, coltelli e una macchina sottovuoto. Sequestrati anche 475 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e portato alla Casa di Prima Accoglienza di Torino, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Va sottolineato che, fino a sentenza definitiva, vige il principio della presunzione di innocenza.

