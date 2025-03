Disagi sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola, istituito un tavolo permanente di confronto

VERBANIA – Per monitorare i lavori e ridurre i disagi per cittadini e turisti che utilizzano la linea ferroviaria Milano-Domodossola è stato ufficialmente istituito un tavolo permanente di confronto.

Questo è il risultato di una riunione svoltasi a Verbania tra l’assessore ai trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Alberto Preioni, il vicepresidente con delega ai Trasporti della Provincia del Verbano Cusio Ossola Gianmaria Minazzi, i Comuni e i massimi vertici di Trenitalia, Trenord, RFI, Anas, Direzione regionale Trasporti della Regione Lombardia, Agenzia della mobilità piemontese, oltre alla Provincia, delegato ai trasporti e dai sindaci del territorio.

L’obiettivo è garantire una gestione coordinata dei lavori e individuare soluzioni efficaci rispetto all’esperienza dello scorso anno.

“Lavoriamo insieme per far sì che gli interventi infrastrutturali previsti, per un investimento complessivo di 93 milioni di euro, siano gestiti con la massima attenzione verso le esigenze della zona – ha affermato Gabusi – Oltre a monitorare l’avanzamento delle opere e individuare soluzioni condivise per minimizzare i disagi, vogliamo informare territorio ed utenti in maniera tempestiva”.

“Il tavolo permanente è una garanzia per i nostri territori – ha aggiunto Preioni – Il trasporto ferroviario è essenziale per lo sviluppo e la competitività del Verbano e dell’Ossola, e dobbiamo fare in modo che i lavori di ammodernamento non diventino un ostacolo per il turismo e l’economia locale”.

