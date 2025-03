“Un Posto al Sole” si sposta a Torino per qualche giorno: il cast in città per registrare le nuove puntate

TORINO – Una parte del cast di “Un posto al sole”, il daily drama più longevo d’Italia, sarà a Torino nella prima settimana di marzo per girare nuove scene che andranno in onda su Rai 3 nei prossimi mesi. La produzione, frutto della collaborazione tra Rai Fiction, Fremantle e il Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, ha scelto il capoluogo piemontese come sfondo per le avventure delle due gemelle Cirillo, interpretate da Gina Amarante.

Grazie al supporto di Film Commission Torino Piemonte e alla collaborazione con il Centro di Produzione Tv Rai di Torino, i luoghi iconici della città, tra cui il Museo del Risorgimento, Palazzo Carignano, il Museo della Resistenza, la Chiesa della Gran Madre di Dio, Piazza San Carlo, Piazza Castello, il Belvedere dei Cappuccini e il Parco del Valentino, faranno da cornice alle nuove vicende che si intrecciano con quelle dei protagonisti.

Le gemelle Cirillo, per motivi personali, si sono allontanate da Napoli, portando scompiglio nelle vite di chi le circonda. Accanto a loro, anche la sorella maggiore Serena, interpretata da Miriam Candurro, e il marito Filippo (Michelangelo Tommaso), insieme a Niko Poggi (Luca Turco), vivranno un’avventura che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

