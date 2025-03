Torino celebra la Giornata Internazionale della Donna con un programma ricco di iniziative

TORINO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Città di Torino ha messo in campo una serie di iniziative che non solo celebrano i traguardi raggiunti dalle donne in ambito sociale, economico e politico, ma si pongono anche l’obiettivo di promuovere un impegno costante nella lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze. Queste celebrazioni si affiancano al 50° anniversario della riforma del diritto di famiglia, simbolo di una battaglia per la parità di diritti che continua a essere attuale.

Il momento centrale del programma sarà l’incontro pubblico “Gli stessi diritti e i medesimi doveri. Le famiglie e l’uguaglianza 50 anni dopo la riforma”, che si svolgerà il 7 marzo alle ore 9.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica Centrale. Durante l’evento, la vicesindaca Michela Favaro e l’assessore alle Pari opportunità Jacopo Rosatelli discuteranno il ruolo delle donne all’interno delle famiglie, analizzando l’evoluzione del diritto di famiglia e le sfide contemporanee legate all’uguaglianza di genere.

“Affrontare il tema della natalità e del ruolo delle famiglie nella società richiede un coraggio che deve partire dall’uguaglianza tra uomini e donne,” ha dichiarato Favaro, sottolineando l’importanza di una distribuzione equa dei carichi di cura e delle opportunità lavorative. Rosatelli ha poi aggiunto che, nonostante i passi avanti compiuti dalla riforma del 1975, le disuguaglianze persistono, rendendo fondamentale la riflessione sulle sfide quotidiane che le donne devono affrontare.

L’amministrazione comunale ha anche lanciato una campagna di comunicazione istituzionale per informare i cittadini sulle attività legate alla Giornata della Donna, con manifesti e locandine distribuite in tutta la città. Tra le iniziative spicca la campagna “Lei è”, finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle donne e a combattere stereotipi di genere e violenza. Questa campagna, che si svilupperà nel corso dell’anno, include una serie di messaggi pensati per promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti conquistati dalle donne.

Il programma completo delle celebrazioni è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Torino e sui suoi canali social.

