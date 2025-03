Meteo: allerta gialla oggi e domani (10 marzo) su tutto il sud del Piemonte

PIEMONTE – Su tutto il sud del Piemonte oggi (domenica 9 marzo) Arpa ha emesso uno stato di allerta meteoidrologica e idraulica gialla. Rientrano le valli Bormida e Belbo, la valle Tanaro e la Valle Varaita, la valle Maira e la valle Stura. Scrive Arpa nel bollettino emesso alle 12,30 di oggi:

Deciso peggioramento del tempo, con precipitazioni sul settore meridionale in estensione al resto della regione in serata; fenomeni intensi e persistenti nelle zone al confine con la Liguria, a carattere nevoso oltre i 1100-1300 m, fino a 600-700 m sul Cuneese. Domani mattina residue precipitazioni moderate sul settore settentrionale, nevose oltre i 1200 m, e deboli sparse in ripresa dalla serata.