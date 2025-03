Maltempo in Piemonte, nevicate abbondanti sul Cuneese – FOTO

CUNEO – Come previsto, dopo una settimana di clima primaverile e temperature che hanno sfiorato i 15°C, a partire da domenica pomeriggio, una saccatura di aria fredda proveniente dal Nord, unita a umide correnti meridionali, ha portato piogge diffuse e temporali, oltre a fitte nevicate sulle Alpi, anche a quote basse. Interessato soprattutto il Cuneese.

Come segnalato dal meteorologo Andrea Vuolo, tra la serata di domenica 9 e le prime ore di lunedì 10 marzo, in concomitanza di forti precipitazioni, la neve ha raggiunto i settori di medio-bassa collina delle Langhe, spingendosi localmente verso i 350-400 metri di quota. Neve a Bossolasco (CN), 747 metri s.l.m., in alta Langa, dove si sono raggiunti anche i 15 centimetri di neve fresca.

Già dalla serata di ieri, la nevicata si è intensificata notevolmente sui settori alpini, specie tra il Cuneese e il Torinese, dove nel giro di qualche ora si sono raggiunti anche picchi di forte intensità con un sensibile calo della quota neve tra la tarda serata e la notte. Imbiancata anche Piamprato, frazione di Valprato Soana (TO) a 1.550m s.l.m

Nel Cuneese segnalate nevicate anche sulla città di Cuneo, a Valdieri (CN), 774 metri s.l.m, a Roccavione (CN), 646m s.l.m.; neve a Mondovì alta (CN), 550m s.l.m. e Ceva (CN), a soli 375 metri di quota. Neve segnalata sull’autostrada A6 TO-SV subito a Sud di Fossano, verso Carrù (CN) e Mondovì (CN), fitta e con accumulo sul manto stradale soprattutto da Priero (CN) verso il confine con la Liguria.

Oltre 30 centimetri di neve in poco più di 7 ore di nevicata a Prato Nevoso (CN).

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso fino a oggi allerta gialla per neve nelle valli del Cuneese (zone E e F) con possibili disagi legati alla viabilità e per rischio idrogeologico al confine con la Liguria (valli Bormida e Scrivia zone H e G) dove saranno possibili locali allagamenti e fenomeni di versante.

