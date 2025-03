Mongrando, 74enne portata in carcere per una tentata aggressione ai vicini che vessava da tempo

MONGRANDO – Sarebbero decine gli episodi in cui sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mongrando avvenuti nel corso del tempo per una diatriba tra una donna di 74 anni (e suo figlio, già in carcere) e i vicini di casa. E anche questa volta erano presenti nel cortile, motivo di disputa, di un complesso di case in frazione Vermogno. Hanno quindi assistito in prima persona alla lite e al tentativo della pensionata, già raggiunta dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento, di aggredire con una transenna i vicini.

La donna è stata immediatamente portata in casa e poi, su richiesta della procura, il tribunale ha aggravato la misura cautelare con la custodia in carcere. La pensionata si trova ora al carcere femminile di Vercelli in attesa di processo.

