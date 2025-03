Torino: tentano due volte il furto in un ambulatorio veterinario, arrestati

TORINO – Avevano già messo a segno il furto nell’ambulatorio veterinario di corso Luigi Einaudi 11 a Torino, ma i ladri non erano poi così soddisfatti del bottino – un cellulare e una medaglia commemorativa – , quindi sono tornati sul luogo sperando di avere maggiore fortuna.

Così non è stato: i due uomini, rispettivamente di 45 e 42 anni, sono stati arrestati nella notte dai carabinieri. Ad allertare i militari dell’Arma alcune persone che avevano sentito dei rumori molesti provenire dallo studio. Sono in corso ulteriori indagini per capire se i due soggetti siano responsabili anche di altri furti simili avvenuti in zona.

Il titolare dell’ambulatorio ha affisso un cartello con la scritta “Lo studio è stato svaligiato stanotte. È inutile entrare, non c’è nulla da rubare”, come riportato da Torino Today. Forse un tentativo di scoraggiare altri possibili furti.

