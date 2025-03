Lunedì 7 aprile il terzo evento della rassegna QP incontra: Torino citta del libro e della cultura

TORINO – Lunedì 7 aprile si tiene a partire dalle 17.30 il terzo evento della rassegna QP incontra dal titolo Torino citta del libro e della cultura.

L’evento si svolge presso Rinascimenti Sociali in Via Maria Vittoria 38 a Torino.

“Torino citta del libro e della cultura” avrà come protagonisti Alessandra Chiappori, Francesca Mogavero, Maurizio Blini e Claudio Secci.

Torino è un centro vibrante di attività culturali e letterarie, che continua a promuovere la lettura e la cultura attraverso una varietà di iniziative e manifestazioni. Il Salone Internazionale del Libro di Torino è un appuntamento di grande rilievo che si tiene ogni anno e che include anche eventi diffusi in tutta la città. Torino propone numerose opportunità culturali ed è sede di diverse aziende motore della cultura. Ma quali sono i problemi e le aspirazioni di chi vive e lavora per i libri e per la cultura a Torino? Quali sono i futuri possibili?

Per prenotare un posto all 'evento

