Volley, finale di andata CEV Cup: Novara vince contro Alba Blaj per 3-1

NOVARA – L’Igor Gorgonzola Novara prosegue la sua marcia in Europa piazzando un’importante 3-1 nella finale d’andata di CEV Cup contro il CS Volei Alba Blaj, imponendosi con i parziali di 25-12, 25-20, 20-25, 25-17.

Una prova di forza per le piemontesi, che hanno saputo reagire con carattere dopo il passaggio a vuoto nel terzo set, chiudendo la pratica in quattro parziali e regalandosi quindi la possibilità, il prossimo martedì 1 aprile (ore 18) in Romania, di alzare il trofeo vincendo due set.

La partita

L’incontro si apre con un dominio totale delle padrone di casa, che partono con un ritmo incalzante e annichiliscono le avversarie nel primo set con un netto 25-12. Alba Blaj prova a rientrare in gara nel secondo set, ma la Igor gestisce con maturità e si impone 25-20.

La reazione delle rumene arriva nel terzo parziale, dove approfittano di qualche errore di troppo di Novara e accorciano le distanze con il punteggio 20-25. Tuttavia, la squadra di coach Bernardi non si lascia intimorire e ritrova brillantezza nel quarto set, chiudendo con un autoritario 25-17.

Protagonista assoluta del match è stata l’opposta Tatiana Tolok, che ha messo a referto 22 punti, risultando determinante sia in attacco che a muro. La sua prestazione è stata impreziosita da 5 muri e 2 ace. Al suo fianco, ottime prove anche per Alsmeier (16 punti) e Ishikawa (11).

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese