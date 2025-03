Mattinata di disagi per i pendolari biellesi: guasti ai sistemi di circolazione

BIELLA – Questa mattina, i pendolari biellesi hanno affrontato una serie di disagi a causa di un guasto ai sistemi di circolazione tra Vigliano e Cossato. La situazione ha portato alla soppressione di due treni sulla linea Biella-Novara e a ritardi significativi per altri convogli, creando non poche difficoltà a chi si reca al lavoro o a scuola.

Tra i treni coinvolti, uno in particolare, il 11607, ha registrato un ritardo consistente, causando la perdita di coincidenze per numerosi passeggeri. Fortunatamente, grazie alla tempestiva collaborazione con il vettore, è stato possibile recuperare una coincidenza a Novara, offrendo una boccata d’ossigeno a chi si trovava in attesa.

In aggiunta, è stato attivato un servizio di bus sostitutivo da Novara per ridurre ulteriormente i disagi e garantire una continuità nel servizio per i pendolari.

Le autorità ferroviarie stanno lavorando per risolvere i problemi tecnici.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese