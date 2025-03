Arrestato un uomo con 64 Kg di hashish e 45 Kg di marijuana ad Orbassano

TORINO – Il 18 marzo scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un arresto in flagranza di reato a Orbassano, arrestando un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da un’attività info-investigativa condotta dalla Squadra Mobile, che ha portato gli agenti a monitorare un garage situato in un complesso residenziale.

Durante un servizio di appostamento, gli operatori hanno notato un’auto dirigersi verso uno dei box dello stabile. Avvicinandosi al luogo, hanno sorpreso il sospetto mentre stava sistemando numerosi involucri contenenti materiale vegetale all’interno del box.

La perquisizione ha rivelato un quantitativo impressionante di droga: 64 kg di hashish e 45 kg di marijuana, quest’ultima suddivisa in 58 buste trasparenti. Oltre a questo, all’interno dell’auto dell’uomo sono stati rinvenuti oltre 13.000 euro in contanti e tre mazzi di chiavi di veicoli, segno di un’attività ben organizzata e potenzialmente collegata a un più ampio giro di traffico di stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di quasi 1.000 euro in contante e circa 80 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre, uno dei veicoli a disposizione dell’indagato conteneva oltre 2,2 kg di hashish, 2,5 kg di marijuana, 17 sigarette elettroniche cariche di derivati della cannabis e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Attualmente, il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Torino è in fase di indagini preliminari, e l’indagato gode della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Tuttavia, durante la convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, confermando la misura cautelare e disponendo la custodia dell’uomo in carcere.

