In via Faà di Bruno a Torino sono stati sgomberati tutti gli alloggi occupati abusivamente

TORINO – Tutti e quattro gli alloggi occupati abusivamente nel complesso, di proprietà Atc e destinato all’edilizia agevolata, di via Faà di Bruno a Torino sono stati recuperati questa mattina.

Per quanto riguarda invece un quinto alloggio, è stato concordato il rilascio, previsto nei prossimi giorni. Lo sgombero è stato possibile grazie a un’operazione congiunta, nell’ambito del tavolo interistituzionale coordinato dalla Prefettura, di polizia di Stato, polizia locale di Torino (Reparto polizia abitativa e sicurezza integrazione), Servizi sociali e Agenzia Territoriale per la Casa, che ha subito provveduto a mettere in sicurezza gli appartamenti.

Grazie all’intervento di oggi, nel complesso, dove tra la primavera e l’estate scorse erano già stati recuperati altri tre alloggi, non sono più presenti occupazioni abusive.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese