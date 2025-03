In piazza d’Armi a Chivasso arriva la ruota panoramica, fino al 4 maggio

CHIVASSO – Ad annunciarlo è il Comune della cittadina alle porte di Torino: questo fine settimana entrerà in funzione in piazza d’Armi una ruota panoramica dotata di pannelli solari a basso consumo energetico, interamente illuminata con lampade a led.

L’attrazione, che ha un diametro di 32 metri, fino al prossimo 4 maggio fornirà un punto di vista diverso e suggestivo sulla città di Chivasso e la collina. Inoltre, la ruota panoramica è dotata di una cabina dedicata alle persone con disabilità.

Venerdì 28 e sabato 29 marzo, per consentirne l’installazione, vigeranno il divieto di sosta con rimozione forzata e l’interdizione al transito veicolare presso piazza D’Armi nord lato ovest (lato nord in fregio al viale alberato). In piazzale Libertini, gli automezzi della ditta occuperanno una superficie complessiva di mq. 105.

