Anche Croce Rossa torinese rilancia la raccolta fondi per le vittime del terremoto in Myanmar

PIEMONTE – Anche la Croce Rossa di Torino ha lanciato una raccolta fondi per supportare la popolazione del Myanmar, dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha avuto epicentro in a nord-ovest di Sagaing questa mattina (28 marzo). Le vittime accertate, per ora, sono circa 144, a cui si aggiungono più di 700 persone ferite.

Sul sito della CRI di Torino è stato inserito un banner per donare.

