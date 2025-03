Valanghe, Arpa Piemonte avverte: pericolo in aumento a causa del sole

PIEMONTE – Arpa Piemonte ha diffuso una nota in cui dice che sulle montagne del Piemonte sono ancora presenti zone a rischio valanghe. Il pericolo è dato dalle nevicate delle scorse settimane abbinate al sole e al caldo degli ultimi giorni, che potrebbero portare alcuni strati nevosi a cedere. Scrive Arpa:

Sui versanti soleggiati è presente una crosta da fusione e rigelo generalmente portante al mattino, in umidificazione nel corso della giornata in relazione al soleggiamento. Sui versanti in ombra invece, oltre i 2100-2300m, è ancora presente neve a debole coesione asciutta piacevole da sciare. Le varie nevicate dell’ultima settimana in alcuni punti possono non risultare ben legate insieme, per la presenza di locali discontinuità superficiali che possono determinare una instabilità perlopiù di piccole dimensioni.

Localmente, soprattutto sui settori meridionali, oltre i 2200m circa, sui versanti ombreggiati più ripidi, alla base del manto è ancora presente uno strato debole sollecitabile con forte sovraccarico.