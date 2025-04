Le scuole finaliste di SchoolVision 2025 a Torino

TORINO – Si avvicina a grandi passi la finale di SchoolVision 2025, l’atteso contest musicale che, giunto alla sua IV edizione, sta conquistando sempre di più il cuore dei giovani talenti musicali delle scuole superiori della Città di Torino e provincia. Quest’anno il progetto si arricchisce ulteriormente, con un numero crescente di scuole coinvolte e un entusiasmo che cresce di pari passo con l’importanza dell’evento.

Il 10 maggio 2025, il Pala Ruffini di Torino ospiterà infatti la finale del contest, un evento che promette di essere una vera e propria festa della musica. A contendersi il titolo saranno le 14 scuole che si sono distinte nelle selezioni, frutto di un lavoro intenso che ha visto coinvolti ben 450 studenti musicisti di 48 istituti scolastici.

La manifestazione, patrocinata dalla Città di Torino, è organizzata dall’associazione Gen Z Now APS, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili e con il supporto della Fondazione CRT e di EDISU Campus Piemonte. Tra i partner dell’iniziativa spiccano RDS NEXT, media partner ufficiale, e i bronze sponsor Banca Territori del Monviso e Spazio Concessionaria Fiat. Non mancano, inoltre, il prize sponsor KAPLAN INTERNATIONAL e il Gruppo Torinese Trasporti (GTT), che contribuiranno a rendere questa edizione ancora più memorabile.

Un contest che va oltre la competizione

Nato nel 2022 da un’idea di Giulio Rigazio e Beatrice Periolo, due giovani torinesi che hanno concepito SchoolVision sui banchi del liceo, il contest si è evoluto in un vero e proprio incubatore di talenti. La manifestazione non si limita a una semplice gara musicale, ma rappresenta un’opportunità di formazione e crescita per tutti gli studenti coinvolti. Le masterclass e i workshop organizzati nel corso dell’anno permettono infatti di avvicinarsi al mondo della musica non solo da un punto di vista performativo, ma anche pratico, esplorando le dinamiche che stanno dietro alla produzione di eventi musicali. In questo modo, i partecipanti non solo competono, ma acquisiscono competenze preziose che potrebbero rivelarsi fondamentali per il loro futuro nel settore musicale.

Un’anteprima delle emozioni della finale

L’attesa finale del 10 maggio rappresenta il culmine di un percorso lungo e impegnativo. I finalisti avranno l’opportunità di esibirsi su uno dei palchi più prestigiosi della città, quello del Pala Ruffini, davanti a un pubblico di migliaia di giovani provenienti da tutte le scuole coinvolte. La serata non si limiterà alla competizione: subito dopo la performance finale, il Pala Ruffini si trasformerà in un’enorme discoteca per l’afterparty, con dj set e musica fino a tarda notte, un’occasione di festa e aggregazione per tutti i giovani che hanno partecipato e non solo.

Un successo che cresce ed emoziona

Con il sold-out delle semifinali al Teatro San Giuseppe di Torino, le aspettative per la finale sono alle stelle. Gli studenti torinesi stanno preparando le loro performance con grande passione, mentre il pubblico si prepara a vivere un’esperienza unica, tra musica, divertimento e creatività. L’edizione 2025 si preannuncia, insomma, come un’altra grande occasione per celebrare il talento giovanile e la forza della musica come strumento di crescita e unione.

I biglietti per la finale e l’afterparty sono già in vendita, e sono attesi numerosi spettatori per una serata che si preannuncia memorabile.

Gli istituti superiori che accedono alla finalissima

ALBERT rappresentato da Rachele con “Soltanto respirare”

BOSELLI rappresentato da Aura con “Ain’t Nobody”

CATTANEO rappresentato da Reef con “Nera (1000 passi)”

CAVOUR rappresentato da Anthys con “Oscar Winning Tears”

COPERNICO rappresentato da Malaika con “Lose Control”

COTTINI rappresentato da Gabrièl con “Chissà cosa pensi di me”

CURIE-VITTORINI rappresentato da Hexa con “The Show Must Go On”

GALFER rappresentato da I Jolie con “Voilà”

GERMANA ERBA rappresentato da Sarah Bonomo con “I Will Survive”

MAJORANA TO rappresentato da Sara con “Somewhere Only We Know”

MONTI rappresentato dai Grow Up! con “I’m Still Standing”

NEWTON rappresentato da Aida e Giorgia con “Creep”

SOMMEILLER rappresentato da Dream con “Scars to Your Beautiful”

VALSALICE rappresentato da Bliss con “Tell Me”

A salire sul palco del Pala Ruffini non saranno solamente 14 le scuole annunciate in semifinale, dal momento che ci sarà anche un quindicesimo istituto che verrà premiato pochi giorni prima della serata finale, in base alla sfida social su Instagram, che assegnerà dei punti agli istituti più attivi.

