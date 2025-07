Calcinacci cadono da un condominio a Torino, nessun ferito

TORINO – Caduti sul marciapiede dei calcinacci da un condominio in via Marco Polo a Torino questa mattina. Nessun ferito, fortunatamente non stava passando nessuno. I pompieri, chiamati da un condomino, hanno subito cementato il balcone del terzo piano, passando poi a controllare i balconi del quarto e del quinto.

Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese