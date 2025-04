Il video della messa in posa delle travi sul viadotto della tangenziale di Asti, che Anas dice voler aprire entro l’estate

ASTI – Anas ha detto che il viadotto sulla tangenziale di Asti sarà percorribile in entrambe le direzioni entro l’estate 2025. Sulla statale 231 di Santa Vittoria ora si può transitare in entrambe le direzioni ma su una sola carreggiata, quella in direziona Alba; con la posa delle travi metalliche e la ricostruzione dell’asfalto apriranno anche le due carreggiate in direzione Asti. Il progetto costerà in tutto 6 milioni di euro.



