Incendio devasta una cascina di San Marzano Oliveto

ASTI – Un violento incendio è scoppiato questa mattina in una grande cascina situata nei pressi del cimitero del comune. Le fiamme, visibili a distanza, hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente allertato le autorità.

Sul posto sono intervenute circa trenta unità dei vigili del fuoco, provenienti da diverse località tra cui Asti, Nizza, Canelli e Santo Stefano Belbo. I pompieri hanno lavorato instancabilmente per ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante. Purtroppo, il tetto della cascina è andato completamente distrutto, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora ignote e le autorità competenti stanno avviando un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

