Lol: Chi ride è fuori, la quinta edizione la vince il comico torinese Federico Basso

TORINO – È arrivato in finale con Geppi Cucciari, ma alla fine l’ha spuntata lui: il torinese Federico Basso è il vincitore di Lol: Chi ride è fuori 5, programma comico di Amazon Prime Video.

Condotto da Alessandro Siani e Angelo Pintus, a partecipare al gioco di comicità insieme all’attore Basso anche Alessandro Siani, Valeria Graci, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassissa, Raul Cremona, Marta Zoboli e Andrea Pisani.

Rimasti in due nello studio, la Cucciari è arrivata seconda a causa di una sua stessa battuta: non è riuscita a trattenere le risate a pochi istanti dalla fine. Terzo classificato invece Andrea Pisani del duo comico dei Panpers.

Il montepremi in palio per il vincitore di Lol 5 è di 100mila euro da devolvere in beneficenza. Il primo classificato Federico Basso ha deciso di donare metà della somma all’associazione Avis di Milano, mentre la restante parte ha scelto di condividerla con seconda classificata Geppi Cucciari. La comica ha donato la somma a tre associazioni: AIRC, PizzAut e Dinamo Camp.

Chi è Federico Basso

Diplomatosi come Perito elettronico presso l’Itis Giuseppe Peano di Torino, nel 1995 si iscrive alla scuola civica di cinema e televisione a Milano. Dal 1997 al 2004 lavora come montatore per i TG di Rete 4 e Italia 1. Artisticamente nasce nella scuola di teatro diretta da Alessandro Bontempi a Segrate, cresce con gli spettacoli (match) d’improvvisazione teatrale e approda ai laboratori Zelig nel 2003.

Nel 2004 vince il Festival di cabaret di Sesto San Giovanni battendo in finale Teresa Mannino. Questa vittoria gli permette di partecipare poi a BravoGrazie, piazzandosi al settimo posto.

Dopo la vittoria del festival di Sesto, apre Zelig e partecipa come monologhista a Zelig Off, l’officina comica della seconda serata.

Dal 2005 al 2012 firma come autore la sitcom di Canale 5 Belli dentro, scritta con Lucio Wilson, Renato Trinca e Carmelo La Rocca. Nel 2006 collabora ai testi del programma Crozza Italia per La7.

Dopo una breve apparizione nel tendone di Zelig Circus, ricompare sul palco dello storico locale milanese per l’edizione 2007 di Zelig Off in veste di co-conduttore al fianco della conduttrice Teresa Mannino per i successivi 5 anni. Nel 2007 cura inoltre la rassegna stampa nel programma Geppy Hour, il late night show in onda sul canale SKY Show dal gennaio al maggio 2007, condotto da Geppi Cucciari. Nel 2011 torna a Zelig Circus come comico e partecipa alla mini-serie Quelli dell’Intervallo Cafe – Casa Pierpiero nel ruolo di Giangiacomo, padre di Pierpiero. Nel novembre del 2021, dopo otto anni, torna ad esibirsi a Zelig.

