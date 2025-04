Corsie preferenziali a Torino: dove saranno installati i 3 nuovi varchi di controllo e da quando

TORINO – Dal comune di Torino fanno sapere che, a partire da martedì 8 aprile, entreranno in fase di pre-esercizio altri tre varchi per il controllo delle di corsie preferenziali

corso Potenza, lato Ovest della carreggiata Ovest nel tratto compreso tra via Terni e Val della Torre e corso Regina fino al ponte della Dora;

corso Potenza lato Est della carreggiata Est nel tratto compreso tra le vie Pianezza e Foligno,

corso Orbassano, lato Ovest della carreggiata Ovest nel tratto compreso tra l’interno 402 di corso Orbassano e strada del Portone.

Fino all’11 aprile le telecamere saranno presidiate a scopo informativo dalla Polizia municipale e sanzioneranno i transiti non autorizzati a partire da martedì 15 aprile.

Prosegue così la messa in funzione delle nuove telecamere che ha visto a metà gennaio l’entrata in funzione dei primi tre dispositivi lungo il lato Nord della carreggiata Nord di corso Vittorio Emanuele II, nei tratti compresi tra via dell’Arsenale e corso Re Umberto, tra le vie San Francesco da Paola e Carlo Alberto e tra via Falcone e corso Ferrucci a cui sono aggiunti, il mese successivo, quelli su corso Rosselli, lato Nord della carreggiata Nord nel tratto tra via Piazzi e Largo Orbassano, e in Largo Orbassano, lato Est della carreggiata lato Est, nel tratto compreso tra i corsi De Nicola e Rosselli, e lato Ovest della carreggiata Ovest, nel tratto compreso tra i corsi Rosselli e Adriatico.

L’obiettivo è il rispetto delle corsie riservate e dunque di regole esistenti da anni, eliminando i transiti non autorizzati e migliorando di conseguenza velocità e puntualità del trasporto pubblico. Il traffico irregolare, infatti, è particolarmente d’intralcio nelle fasi di salita e discesa dei passeggeri, di marcia tra una fermata e l’altra, e di attestamento ai semafori.

Sulle corsie preferenziali potranno continuare a transitare

i veicoli GTT in servizio pubblico;

i veicoli di assistenza e manutenzione del GTT;

gli autobus in servizio di linea intercomunale;

i mezzi del trasporto pubblico locale non in linea (taxi e ncc);

i veicoli delle Forze di polizia, della polizia municipale, dei vigili del fuoco e dei Servizi di Soccorso;

i veicoli in servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

i veicoli di aziende di servizio di manutenzione del suolo pubblico e degli impianti, che necessitano di transitare per l’effettuazione di interventi;

i possessori di permesso CUDE;

ciclomotori e motocicli a due ruote o a doppia ruota anteriore;

veicoli appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera, muniti di targa speciale di riconoscimento e i veicoli in dotazione ai consoli onorari in Italia muniti del contrassegno “CC” di cui al Decreto Ministero degli Affari Esteri 20 giugno 2005;

veicoli della Città di Torino e della Regione Piemonte adibiti al servizio degli Organi Istituzionali.

Per le categorie di cui sopra per cui non è disponibile in banca dati la targa sarà necessario procedere all’esenzione a posteriori come definito per la ZTL centrale, scrivendo al sito https://www.gtt.to.it/cms/ztl/autorizzazioni-occasionali.

