Voragine sulla strada a Villar Perosa, coinvolto un pozzetto di raccordo

VILLAR PEROSA – Sono in corso le operazioni per risolvere la situazione creatasi a Villar Perosa al km 48+350 della Strada Provinciale 23, dove nei giorni scorsi si è formata una voragine sulla corsia di marcia in direzione di Sestriere. La ditta appaltatrice degli interventi di manutenzione ordinaria per i Circoli di Perosa e Pinerolo, con l’assistenza dei tecnici e del personale operativo della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana, ha eseguito gli scavi per indagare l’origine del dissesto.

Nonostante la presenza di numerosi sottoservizi, si è raggiunta la quota del canale che sottopassa la Provinciale a circa 4 metri di profondità e si è constatato che il crollo era dovuto allo svuotamento del terreno dietro un pozzetto di raccordo tra la tubazione che raccoglie le acque della Roggia della Roul proveniente da monte e il canale che passa sotto la SP 23. In parallelo è stata eseguita una videoispezione dell’interno dei manufatti, che ha rassicurato circa la loro integrità, pur evidenziando la necessità di una pulizia, con la rimozione del materiale depositatosi nel corso dei decenni.

Le operazioni di oggi consistono nel riempimento dello svuotamento con calcestruzzo e dello scavo con materiale misto stabilizzato. Il ripristino della pavimentazione stradale sarà effettuato lasciando qualche giorno per l’assestamento del materiale. Sarà poi programmata la pulizia e la manutenzione del canale.

