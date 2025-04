TORINO – Lo sapete, ogni tanto ci divertiamo ad interrogare l’Intelligenza Artificiale sui temi più svariati. Oggi abbiamo provato a chiedere a ChatGpt qual è, secondo le sue conoscenze, il giorno più felice della storia per Torino. La domanda pare essere stata apprezzata, la risposta ha raccolto più date, che vanno da eventi sportivi a ricorrenze politiche e culturali. Peccato però che la gran parte delle date sia completamente sbagliata.

L’Intelligenza Artificiale inventa un 25 maggio 2006 che non ha riscontri con le Olimpiadi Invernali, dichiara salvo il Toro il 7 maggio 2003, quando invece retrocede, fa giocare l’ultima partita al Grande Torino quando la squadra non c’è più, separa la vittoria della Champions della Juve dalla tragedia dell’Heysel, sbaglia il giorno della presentazione della Fiat 600 e quello dell’apertura del primo Salone del Libro. In pratica indovina solo l’inaugurazione delle Olimpiadi e la data in cui Torino diventa Capitale d’Italia.

Qui sotto le risposte che ci ha dato ChatGpt (ricordate che sono praticamente tutte sbagliate). Diteci invece nei commenti qual è per voi il giorno più felice della storia di Torino.

Qual è il giorno più felice della storia per Torino?

Domanda splendida — e un po’ poetica, anche. Stabilire “il giorno più felice della storia” per una città come Torino, che ha più di duemila anni di storia sulle spalle, è un’impresa difficile, ma posso suggerirti alcune date che sicuramente hanno fatto battere forte il cuore ai torinesi:

25 maggio 2006 – Torino riceve ufficialmente il testimone delle Olimpiadi Invernali

Siamo nell’anno delle Olimpiadi di Torino 2006: in quei giorni la città era il centro del mondo, un trionfo di festa, luci, cultura, sport e apertura internazionale. Molti torinesi la ricordano come la rinascita urbana della città: da ex capitale industriale a capitale culturale e turistica.

7 maggio 2003 – Il Torino si salva all’ultima giornata? No. Qui parliamo di…

22 maggio 1985 – La Juventus vince la Coppa dei Campioni a Bruxelles (prima della tragedia dell’Heysel, che però accadde proprio pochi giorni dopo, il 29 maggio). Più felicemente:

5 maggio 1949 – Il Grande Torino gioca la sua ultima partita prima della tragedia di Superga, con un’epica vittoria contro il Benfica. Giorno di gloria e malinconia insieme.

17 marzo 1861 – Torino diventa la prima capitale d’Italia unita

Un giorno storico, letteralmente. Torino diventa il cuore politico e amministrativo del neonato Regno d’Italia. Per i torinesi fu un orgoglio immenso.

11 maggio 1988 – Nasce il Salone del Libro di Torino

Un altro evento di portata culturale gigantesca, che ha trasformato Torino in una delle capitali europee dell’editoria. Un giorno felicissimo per chi ama i libri e la cultura.

27 ottobre 1955 – Viene presentata la FIAT 600

Sì, è una data tecnica, ma segna l’inizio del boom economico torinese e italiano. La Fiat 600 diventa il simbolo della motorizzazione di massa. Torino diventa la Detroit d’Italia, e per molti operai del Sud il sogno di una vita migliore prende forma.

Una menzione speciale:

Ogni volta che nevica dolcemente su Piazza Castello e le luci di Natale accendono via Roma. Non sarà storicamente documentabile… ma chi c’era, lo sa. 😄

Se dovessi sceglierne uno su base emotiva e collettiva, probabilmente il giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi del 2006, il 10 febbraio 2006, è stato uno dei più felici, vissuto con orgoglio da tutta la città, trasversalmente.

