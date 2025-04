Pasquetta nelle Langhe in bicicletta con Torino Bike Experience

SESSAME – Debutta quest’anno “LangaRide“, organizzato dall’associazione Torino Bike Experience in collaborazione con il Comune di Sessame (Asti), una proposta green ma anche golosa per trascorrere diversamentela giornata di lunedì 21 aprile.

«È una Pasquetta in bicicletta alternativa, pensata per le famiglie e per il grande pubblico: da un lato, si vive e conosce il territorio delle Langhe Astigiane, fuori dalle rotte più note, dall’altro si degusta» spiegano il sindaco di Sessame, Paolo Carlo Milano, e Alessandro Ippolito, presidente di Torino Bike Experience.

La «ciclo-eno-gastronomica» ha una lunghezza di 15 chilometri. Ci si ritrova, dalle 8, nel centro di Sessame, nell’Astigiano, quando viene offerta la colazione al ristorante Fin Cui Na Ie. Poi, alle 10,30, parte l’itinerario, facile, nei dintorni del paese con tappe dai produttori di vino. A guidare la comitiva, un accompagnatore ciclistico qualificato Uisp che farà scoprire gli angoli più suggestivi e le strade panoramiche.

Le aziende coinvolte

Si fa tappa in sei realtà: Azienda agricola Gamba Lorenzo, Cantina Bosco, Cascina Mogliasacco, Riboli Azienda Vitivinicola, Daniele Favaro Azienda Agricola, Azienda Agrituristica La Sreja di Franco Cantarella.

In ognuna, l’opportunità di conoscere un’etichetta della zona: vengono servite Barbera d’Asti Docg 2022 – Mappale 61 e Metodo Classico Blanc de Blancs (da Riboli), Langhe Doc Arneis e Nizza Docg (da Bosco), “Il Turot” Brachetto Secco e Brachetto D’acqui Docg 2024 (da Sreja di Cantarella), Le Cesarine – Moscato secco vinificato in acciaio, 20.20 – Moscato secco vinificato e affinato in anfore di terracotta ed Erta -Barbera vinificato e affinato in anfora di terracotta (da Favaro), Barbera, Dolcetto, Cortese, Moscato e Albarossa (da Gamba) e Pinot Nero e Dolcetto d’Asti (da Mogliasacco). In abbinamento, salumi e formaggi tipici, tra i quali la il Roccaverano DOP.

Torino Bike Experience pensa a tutto: c’è la possibilità di affittare le bici, viene garantita per tutta la giornata un’assistenza meccanica gratuita e, per chi fa acquisti nelle cantine, c’è la possibilità di farsi poi portare il vino all’arrivo, quando verrà servito a tutti i partecipanti l’Aperibike in collaborazione con i produttori di vino e le sfiziosità di Ma.Eled. È previsto intrattenimento musicale in piazza con Felice Reggio & Friends: si spazia dal jazz al pop fino alla celtica.

Dunque, un pranzo di Pasquetta insolito e itinerante, con tappe dai produttori di vino di Sessame. Costo della giornata, con colazione, aperitivo e tre degustazioni 35 euro. Per chi vuole sei degustazioni la quota sale a 50 euro. La peculiarità? Tutti i minorenni non pagano, un modo per incentivare le famiglie. Prenotazioni: info@langaride.com.

Per i più esperti

Per i ciclisti più esperti viene, invece, organizzato “LangaRide Gravel“, percorso, questa volta, di 70 chilometri, con 1600 metri di dislivello, patrocinato dai Comuni di Sessame, Roccavereno, Bistagno, prova valida per il Campionato Gran Gravel 2025 (partenza ore 8).

Un percorso tra vigne e strade secondarie sterrate e asfaltate che porterà a scoprire la langa più nascosta e ricca di scorci incantati. Dal paese di Sessame, il tracciato passa per Bistagno (qui è previsto checkpoint) e, poi, si sale fino a Roccaverano, paese della Robiola DOP dove è prevista la tappa alla Scuola della Robiola di Roccaverano e dove si potranno scoprire altri prodotti e vini locali (qui previsto altro checkpoint). L’itinerario prosegue, poi, attraversando vigneti e colline della Langa astigiana fino a rientrare a Sessame. All’arrivo, nel tardo pomeriggio, l’Aperibike di Pasquetta per tutti i finisher.

È stata prevista un’alternativa per chi vuole passare la Pasquetta tra Langhe e vini, ma non se la sente di pedalare: sarà infatti possibile partecipare al tour in automobile e degustare i vini e i prodotti locali in programma. Per informazioni e prenotazioni del tour in auto scrivere a info@langaride.com

Altra alternativa per chi accompagna ciclisti, la giornata da trascorrere all’Asti Padel Club di Sessame o il pranzo in una delle strutture convenzionate di Sessame che collaborano con l’iniziativa come Fin cu naie (piazza Martiri della libertà 7), ristorante Il Giardinetto (strada Provinciale Valle Bormida 24), Agriturismo Villa Caffarelli (sp 25, della Valle Bormida 1).

