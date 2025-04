Gravi danni per il maltempo nei campi dell’alessandrino

ALESSANDRIA – Cia Alessandria-Asti e Confagricoltura Alessandria stanno monitorando la situazione sul territorio e stanno raccogliendo le segnalazioni degli imprenditori associati i cui terreni sono stati colpiti dalle esondazioni. In particolare, sono interessate le zone dell’Alessandrino lungo il Bormida, del Casalese e dell’Acquese. Del resto la piena del Po in zona è arrivata a livelli record.

La situazione si rende particolarmente grave a causa delle semine appena concluse. Nella zona di Cassine, a causa dell’esondazione del fiume Bormida, sono segnalati allagamenti nei campi. Medesima situazione a Terranova, nel Casalese, dove l’acqua del Sesia sta provocando danni alle coltivazioni in una fase vegetativa delicata. La Regione Piemonte ha già chiesto lo stato di calamità naturale.

«È indubbio che i cambiamenti climatici, di cui gli agricoltori subiscono le conseguenze in prima persona, ci impongano di trovare risposte rapide e credibili. Ci attendiamo che anche le istituzioni rispondano con eguale attenzione e che i risarcimenti, qualora previsti, non debbano tardare anni, come spesso avviene», dichiara la presidente di Confagricoltura Alessandria Paola Sacco. Daniela Ferrando, presidente Cia Alessandria-Asti, aggiunge: «Siamo preoccupati per l’annata agraria che parte già compromessa, prima di iniziare. Questo non può più essere un rischio imprenditoriale a carico delle aziende agricole che investono nel territorio e nella gestione dello stesso. I danni causati da fattori esterni sono a carico dell’agricoltore, ma questi eventi stanno diventano di natura strutturale e non più straordinaria».

