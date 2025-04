Maltempo Piemonte, nell’alessandrino piena del Po a un passo dal record dell’alluvione del 2000

ALESSANDRIA – Le conseguenze del maltempo delle ultime 48 ore in Piemonte sono arrivate anche nell’alessandrino, dove è in corso una piena da record per il Po, vicina a quella della disastrosa alluvione del 2000.

Presso l’idrometro Arpa Piemonte di Isola Sant’Antonio il Po ha infatti ampiamente superato la soglia di pericolo raggiungendo un’altezza di 8.67 metri, a soli 64 centimetri dal record storico registrato nell’ottobre 2000 con il primato di 9.31 metri in data 16/10/2000 alle ore 17.

